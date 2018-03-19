مصر تبدأ توسعة 10 آبار غاز جديدة في البحر المتوسط

أعلنت وزارة البترول المصرية ، اليوم الاثنين، البدء في حفر 10 آبار غاز جديدة بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط في أبريل/ نيسان المقبل، بتكلفة استثمارية تصل إلى 807 ملايين دولار.

وقالت الوزارة “إن الآبار الجديدة مقسمة إلى 8 آبار إنتاجية وبئرين استكشافيين”، مشيرةً إلى أن البداية ستكون مع حفر بئر استكشافية، وأن برنامج العمل الجاري لتنمية الحقول المكتشفة ووضع آبار جديدة للغاز على خريطة الإنتاج تهدف إلى تأمين جانب من احتياجات السوق المحلية من إمدادات الطاقة.

ولفتت إلى أن الشركة المنفذة للمشروع قامت بتحريك جهاز الحفر “NGT1” من خليج المكسيك نحو موقع حفر آبار المرحلة التاسعة بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط لبدء الحفر رسميًا.

وأشارت إلى أن عمليات الإنتاج من أول 3 آبار من المشروع ستكون خلال العام الحالي، على أن يكون إنتاج باقي الآبار في 2019.