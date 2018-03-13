مصر تضبط خليتين أجنبيتين تابعتين للإخوان في حملة على المدارس الخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، الثلاثاء، عن ضبط خليتين أجنبيتين تابعتين لجماعة الإخوان المسلمين خلال حملة على المدارس الخاصة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم أحمد الشريف، إن “لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الوزارة للتفتيش على المدارس الخاصة، رصدت وجود نحو 5 مدارس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب ارتكابها العديد من المخالفات من بينها تدريس أن مدينتي حلايب وشلاتين تابعتان للسودان”.

وأضاف الشريف لـ”إرم نيوز”، أن “أبرز حالتين جرى اكتشافهما هما، وجود خليتين أجنبيتين تابعتين للجماعة في مدرستين بمدينتي الشروق والعبور بشرق العاصمة القاهرة“.

وأوضح أن “المدرستين يوجد بهما نحو 19 أجنبيًا من دول البوسنة والهرسك وأوزباكستان وإنجلترا والسودان ينتمون للجماعة ويعملون في مهنة التدريس”.

وشدد الشريف على أن “الوزارة ستعاقب تلك المدارس بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، إلى جانب إحالة مسؤوليها للجهات الأمنية للتحقيق معهم حسب الأنظمة واللوائح”.

وأجرت الوزارة تفتيشًا مفاجئًا على المدارس الخاصة، “لبيان مدى علاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين وتسترها على عناصر معادية للدولة”، بحسب تعبيرها.