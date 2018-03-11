القاهرة تفرض غرامة مالية على من يغسل سيارته بالشارع

توعّد محافظ القاهرة، عاطف عبدالحميد، بـ”عقوبات فورية” ضد كل من يسرف في المياه، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض غرامة 550 دولارًا ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات بالشوارع.

وأشار عبدالحميد خلال اجتماع مع مسؤولين محليين في مقر المحافظة وسط العاصمة، إلى أن العاصمة المصرية تهدر يوميًا نحو مليون متر مكعب من المياه، محذرًا المواطنين من “استهلاك المياه بالمعدلات القديمة”، وفق الوكالة الرسمية المصرية للأنباء.

وجاءت هذه التحذيرات في وقت تتخوف فيه مصر من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة الأثيوبي على تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل؛ مصدر المياه الرئيس لها.

فيما تقول أديس أبابا، إن السد “سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثّل ضررًا على دولتي مصب النيل؛ السودان ومصر”.

ودعا محافظ القاهرة إلى مواجهة ظاهرة إهدار المياه في العاصمة بـ”حزم شديد؛ لأن الحفاظ على المياه أمن قومي، ولابد من تكاتف الجميع لوقف إهدارها”.

وكشف أن “العاصمة تهدر نحو مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وهذا يعد إسرافًا كبيرًا”.

وشدد على “ضرورة توقف مظاهر الإسراف في المياه، كغسل السيارات، والسيارات التي تجوب الشوارع لغسلها، وإسراف بعض المتاجر والمقاهي في استخدام المياه”.

وأمر عبدالحميد “باتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد كل من يستهلك المياه بإسراف”.

وكلّف رؤساء الأحياء بـ”تحرير محاضر بيئة بغرامة 10 آلاف جنيه (نحو 550 دولارًا أمريكيًا) ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات أو رشّها بالشوارع”، وفقًا لـ”الأناضول”.

كما أمر المحافظ هيئة النظافة في القاهرة (حكومية) بالمنع الفوري لسيارات رش المياه في الشوارع.

ومن وقت إلى آخر في الصيف، ترش هيئة النظافة بالقاهرة (حكومية) شوارع العاصمة الرئيسية بواسطة سيارات معبأة بالمياه؛ للمساعدة في تنظيف الشوارع، وتخفيف درجة الحرارة.

الفيمتو سل

وتخطط الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، لاستخدام صنابير مياه جديدة تُسمّى “الفيمتو سل” بدلًا من الصنابير العادية، وذلك في إطار خطتها لمواجهة أزمة المياه.

وقال رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة المصرية، مصطفى الشيمي، إنه من المقرر تعميم الخطة بشكل مبدئي في المصالح الحكومية والمدارس والمساجد والدواوين الحكومية.

وأشار الشيمي، في بيان صادر عن محافظة القاهرة إلى أن هذا النوع من الصنابير غير قابل للفتح والقفل، ويعمل من خلال مرور اليد أسفل الصنبور لتخرج كمية مياه محدودة بالقدر المطلوب استهلاكه بالضبط، ومن ثم تمنع فتح الصنبور بشكل مستمر.

فيما قرر محافظ القاهرة، اللواء عاطف عبد الحميد، تركيب ذلك النوع من الصنابير في كافة حدائق العاصمة، ومنع استخدام الخراطيم في الري والاكتفاء بالرشاشات والتنقيط فقط لتوفير استهلاك كميات المياه المهدرة.