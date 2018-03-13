رغم “البرومو” وتأكيد حضوره.. منافس السيسي يعتذر عن استضافة إعلامية بسبب الأسئلة

اعتذر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمنافس الوحيد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها في مارس/آذار الجاري، مساء الاثنين، عن استضافته في فضائية”أون .لايف”، قبل دقائق من ظهوره، في الوقت الذي لم توضح فيه حملته الانتخابية السبب الرئيسي للاعتذار.

وبرغم بث الفضائية لـ “برومو” استضافة موسى في برنامج”الطريق إلى الاتحادية”، الذي يغطي نشاط الحملات الانتخابية للمرشحين، إلا أن الإعلامية لبنى عسل أخبرت المشاهدين باعتذار المرشح الرئاسي، حيث ظهر معها زميلها في تقديم البرنامج معتز بالله عبد الفتاح.

وقالت لبنى: “سبق ونوهنا أن المرشح الرئاسي سيكون ضيفنا الليلة، وحق الجمهور علينا أن يعرف سبب عدم ظهوره، الحقيقة أن حملة السيد موسى اعتذرت عن حضوره في اللحظات الأخيرة قبل الحلقة، وأوضحت أنه لن يتمكن من الحضور لأسباب خاصة، أو أنه لا يرغب في عقد اللقاء أو توجيه أسئلة معينة له، أسباب حقيقة غير واضحة لنا، ولعل المانع خير”.

واستكمل الإعلامي معتز عبد الفتاح الحديث قائلاً: “الحقيقة أن الأستاذة لبنى عملت اختزالاً رهيبًا لكم عن التفاصيل، لكن إحنا من مصلحتنا كبلد إن الفترة الصعبة دي تعدي، وإن حضراتكم تكونوا على علم بما حدث بغض النظر عن التفاصيل المزعجة، وكان هدفنا من الأسئلة التي ستوجه للمرشح الرئاسي الإجابة على ما تودون معرفته”، لتنهي لبنى عسل الحديث: “مشكلة أسئلة.. لكن يا ريت نقفل الصفحة دي”.

ولم تعلق حملة موسى مصطفى موسى على الأمر، بالرغم من حرص قيادات الحملة، والمتحدث الرسمي للحملة عادل عصمت على الرد على مثل هذه الأمور، وإصدار بيانات رسمية وهو ما لم يحدث تجاه الواقعة.