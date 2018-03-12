السيسي يشكل لجنة لطرح أراضي شمال سيناء للتنمية

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، بتشكيل لجنة يرأسها مساعده للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب، لتتولى طرح أراضي مشروع تنمية شمال سيناء.

ويقوم الجيش المصري والشرطة المدنية في الوقت الحالي، بمواجهات ضد جماعات وعناصر متطرفة في شمال سيناء ، ضمن العملية الشاملة “سيناء 2018” ، والتي تهدف إلى إنهاء التهديدات الحدودية المتعلقه بأعمال التسلل، وأيضًا مخاطر الأنفاق الرابطه بين مدن شمال سيناء وقطاع غزة.

ومن المقرر أن تباشر اللجنة عملها على الأرض، بعد الإعلان عن انتهاء العملية الشاملة، وقد طلب منذ أسبوعين رئيس أركان الجيش المصري ، الفريق محمد فريد حجازي ، من الرئيس المصري، تمديد أجل العملية التي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية فبراير الماضي.

وتضم اللجنة بحسب بيان رسمي، في عضويتها كلاً من مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، رئيس قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية ممثلا عن وزارة المالية، ممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية، ممثلا عن جهاز المخابرات العامة، رئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة ممثلا عن وزارة الدفاع، رئيس الإدارة العامة المختص بقطاع الأمن الوطني ممثلا عن وزارة الداخلية.

وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية لطرح مشروع تنمية شمال سيناء لاستخدامها بما يحقق التنمية وفقا لسياسات ومخططات الدولة في شبه جزيرة سيناء، وتقنين الأوضاع القانونية لأراضي المشروع لاستخدامها بما يتفق والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأنها وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تختص اللجنة باسترداد مستحقات الدولة عن كافة مساحات الأراضي المخصصة للمشروع