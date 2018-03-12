القبض على 10 مصريين في صحراء أجدابيا الليبية (صور)

كشفت مصادر في وزارة الخارجية المصرية أنها تواصلت مع السلطات الليبية بشأن تسليمها 10 مواطنين مصريين جرى القبض عليهم الأحد خلال قيامهم بعملية هجرة غير شرعية.

وأوضحت المصادر في تصريح لـ “إرم نيوز” أن الوزارة تلقت بلاغًا من محافظة الفيوم جنوب البلاد حول تلقي إحدى الأسر اتصالًا من اثنين من أبنائها بالقبض عليهما في الأراضي الليبية.

وكانت مؤسسات ومواقع التواصل الاجتماعي بليبيا قد تداولت صورًا للمصريين المقبوض عليهم، مشيرةً إلى أنهم 20 شخصًا من الجنسية المصرية.

وأوضحت أن المقبوض عليهم كانوا في منطقة صحراوية بالقرب من بوابة 200 بين مدينتي طبرق وأجدابيا، موضحةً أن الجهات الشرطية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة للاختصاص.

وتعاني مصر من زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الأخيرة والتي تسببت في مصرع عشرات الشباب غرقًا كان آخرها غرق مركب “الحاج نصر” التي كانت تقل 15 صيادًا مصريًا قرب السواحل الليبية.

ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير الشرعية ليبيا كمحطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها في الفترة الأخيرة وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

وكانت السلطات الليبية طالبت مصر ودول الجوار بتشديد الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير الشرعية إليها في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.