مصر تحدد موعد إجراء الانتخابات المحلية

كشف وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أنه سيتم إجراء انتخابات المحليات في نهاية 2018.

وقال عبدالعزيز في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء في منتدى شباب الإسكندرية، إن “الدستور المصري حدد نسبة الشباب والمرأة في المحليات بواقع 25% لكل منهما، ما يعني أن الشباب سيمثل ربع المجالس المحلية”، مشددًا في الوقت ذاته على مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار الوزير أيضًا إلى أنه سيتم إجراء انتخابات مراكز الشباب خلال الربع الثالث من العام الجاري، متوقعًا أن تشهد تلك الانتخابات مشاركة كبيرة من الشباب للتنافس على مناصب في مجالس الإدارات.

والانتخابات المحلية هي الأولى منذ 10 سنوات، حيث أجريت آخر انتخابات عام 2008، وهيمن عليها أعضاء الحزب الوطني المنحل، حيث أثار تأجيل الانتخابات المحلية جدلًا واسعًا في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، كونها تمثل عصب الإدارة التنفيذية للدولة ويتخللها الفساد بشكل واسع.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمصر قضت في الـ28 من حزيران/ يونيو 2011، بحل جميع المجالس المحلية، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي أدار الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بحسني مبارك- في الـ7 من أيلول/ سبتمبر من العام نفسه مرسومًا بحل تلك المجالس.

ومنذ ذلك التاريخ لم تجر انتخابات للمجالس المحلية التي تراقب أداء المحافظين وتقديم الخدمات للمواطنين، وتواصل عملها عبر موظفين مختارين من قبل المسؤولين المحليين.

ويبلغ عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية 53010 أعضاء، وتتواجد في المحافظات المصرية البالغ عددها 27 محافظة، ويتم تشكيلها طبقًا لمبدأ الانتخاب المباشر، مع تخصيص 50% على الأقل للعمال والفلاحين، والنسبة الأخرى لباقي فئات المجتمع، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله.