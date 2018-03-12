مصر..بلاغ يتهم زوجة “الشاطر” بتجنيد نساء حماس لتكوين نواة إرهابية

تقدم محامٍ مصري، اليوم الإثنين، ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام، اتهم فيه زوجة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، والمحبوس حاليًا على خلفية اتهامه في قضايا عنف، بالعمل على تأسيس نواة لتنظيم إرهابي نسائي لتنفيذ مخططات في مصر.

وقال الدكتور سمير صبري، المحامي في بلاغه، إن عزة أحمد توفيق، زوجة الإخواني خيرت الشاطر، قدمت بلاغات عدة ضدها، ولم يتم التحقيق فيها، الأمر الذي نتج عنه تماديها وازدياد التطاول والتهديدات – بحسب البلاغ.

وذكر صبري في بلاغه، أنه ثبت بالدليل قيام زوجة الشاطر بتجنيد نساء من أفراد حركة حماس، ونساء يحملن الجنسية السورية لجعلهن نواة لتنظيم نسائي إرهابي مستغلة في ذلك ضعف حالتهن المادية، لتدريبهن على أعمال العنف والتخريب وتصنيع القنابل ونشر الاضطرابات وزعزعة الاستقرار في الدولة، في توقيت حاسم يأتي قبيل الانتخابات الرئاسية.

وأضاف البلاغ: “زوجة الشاطر تهدف لزعزعة نظام الشرطة والقوات المسلحة، وهي ليست المرة الأولى لها فتاريخها الأسود مليء بمواقف عدة تثبت بين الحين والآخر انتماءها لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة ومحاولتها بطرق شتى إعادة نظام الإخوان، حتى ولو على حساب أبناء الوطن”.

ونوه صبري إلى “أن ما تقوم به زوجة الشاطر يقطع ويدلل على أن هذه الجماعة الإرهابية هي المدبرة والمحركة والمخططة والممولة لكل العمليات الإرهابية التخريبية والتي تهدد أمن الوطن وتدمر منشآت الدولة السيادية وتهدد أمن واستقرار المواطن وتضرب الاقتصاد القومي في مقتل”، مطالبًا بإحالتها للمحاكمة الجنائية.