مصر تقرر إنشاء قناة تليفزيونية أفريقية

تخطط مصر في الفترة المقبلة لإنشاء قناة تليفزيونية إفريقية، يبث من خلالها كل ما يهم القارة من أخبار وقضايا بمشاركة الإعلاميين الأفارقة والعرب.

وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أحمد سليم، في بيان صادر عنه حول لقائه مع عدد من الإعلاميين الأفارقة، أن المجلس اتخذ خطوات جادة نحو إنشاء تلك القناة، مشيرًا إلى أنهم يرغبون أن يكون الإعلام الأفريقي له دور فعال مؤثر بشتى بقاع العالم.

وبشأن أبرز مشكلة خلافية تواجهها المنطقة وهي المياه، قال سليم للإعلاميين الأفارقة، إن مسألة المياه بالنسبة لدول حوض النيل مسألة حياة أو موت، وسنعمل معًا سويًا حتى نتخطى تلك الأزمة.