مصر: الانتهاء من 4400 مصنع جديد بحلول مارس 2019 (فيديو)‎

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة المصري إن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز العديد من المصانع الجديدة، مشيرًا إلى تسليم 501 مصنع جاهزة التراخيص خلال الشهر المقبل.

وأضاف الوزير خلال استضافته ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية الحياة مع الإعلامي خالد أبو بكر مساء الأحد أنه سيتم تجهيز 4400 مصنع جديد في مارس من العام القادم، مشيرًا إلى أن 25 شركة صينية تقيم مشروعات بقيمة 2.2 مليار دولار في مدينة السادات فقط.

وأكد الوزير: “إجراءات الإصلاح الاقتصادي تحتاج إلى وقت حتى يتم جني ثمارها ولابد أن ننظر إلى السنوات الماضية والمؤشرات غير المستقرة من عدم وجود بنية تحتية أو عملة صعبة ووقف مصانع لعدم وجود مواد خام وخلافه ثم ننظر إلى ما نحن فيه الآن”.

وتحدث الوزير عن مشروع الروبيكي لدباغة وصناعة الجلود قائلاً: “المشروع تم تنفيذه حينما توفرت الإرادة السياسية بل تم في وقت قياسي وتم نقل أكثر من 90% من مدابغ الجلود القديمة من منطقة سور مجرى العيون إلى منطقة الروبيكي – تقع في امتداد طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي -، حيث من المقرر لها أن تكون مركزًا عالمياً لصناعة ودباغة الجلود”.

وذكر أن بداية عام 2019 سيشهد تطبيق اتفاقية “الجات”، إلا إذا أعادت مصر التفاوض حولها من جديد-بحسب قوله، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تنمية وتعميق صناعة السيارات في مصر بما يخدم الدول والمصانع والمستهلكين أيضًا.

وعن أسباب استقرار سعر الصرف الدولار قال الوزير:”الأمر يرجع إلى الاستثمار الأجنبي المباشر ودخل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وعودة السياحة وزيادة الصادرات”، في الوقت الذي حمل فيه ما أسماه الاستيراد العشوائي بالدولار في فترة من الفترات مسئولية وجود خلل في السوق المصرفي.

يذكر أن مصر اتخذت العام الماضي ما أسمته قرارات الإصلاح الاقتصادي حيث رفعت أسعار الوقود والمحروقات ورفع الدعم جزئيًا عنه حيث ترتب عليه زيادة في الأسعار وغضب شعبي إلى جانب تحرير سعر الصرف الذي وصل بسعر الدولار إلى قرابة 18 جنيهًا بعد أن كان 8.88 جنيهات قبل قرار التعويم.