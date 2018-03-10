منافس السيسي بانتخابات الرئاسة يحذّر من مقاطعتها

حذر المنافس الوحيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الرئاسيات المقررة الشهر الجاري من دعوات مقاطعتها، داعيًا إلى النزول بكثافة للتصويت في الانتخابات.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، السبت، عقده موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد (ليبرالي)، منافس السيسي في الرئاسيات، قبل أيام من انطلاق الاقتراع.

وقال موسى، في المؤتمر الذي بثته فضائيات مصرية خاصة: “عندنا 60 مليون ناخب، إذا لم ننزل فوق 30 أو 35 مليون سيكون عندنا خلل”، محذرًا من تحركات لمقاطعة الرئاسيات، و”الإساءة” لمصر.

وشدّد على أهمية النزول والمشاركة في الاقتراع الرئاسي بكتل تصويتية تتجاوز 30 أو 40 مليون صوت.

وفي رئاسيات 2005 بلغ حجم التصويت 23 بالمائة، من بين نحو 32 مليون ناخب، وفي رئاسيات 2012، شارك نحو 25 مليون ناخب، من نحو 51 مليون يحق لهم التصويت، وفي رئاسيات 2014، صوّت أكثر من 25 مليون شخص، من نحو 53 مليون، يحق لهم التصويت.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات من 16 إلى 18 مارس /آذار الجاري في الخارج، وفي الداخل من 26 إلى 28 من الشهر نفسه.