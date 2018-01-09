مصر تتوقع جذب ما يصل إلى مليوني سائح روسي في العام 2018

قال مسؤول في وزارة السياحة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع جذب ما يصل إلى مليوني سائح روسي خلال العام 2018 مع عودة الرحلات الجوية الروسية المنتظمة إلى القاهرة، مطلع فبراير/ شباط المقبل.

وكانت موسكو أوقفت الرحلات الجوية إلى مصر في العام 2015 بعدما فجر متشددون طائرة ركاب روسية عقب إقلاعها من منتجع شرم الشيخ السياحي في أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام؛ ما أدى إلى مقتل 224 شخصًا هم جميع من كانوا على متنها.

وبلغ عدد السياح الروس في مصر نحو 2.8 مليون سائح في أول 10 أشهر من 2015 مقابل 3.1 مليون سائح في عام 2014 بأكمله.

وذكر المسؤول، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن عودة السياحة الروسية لمصر “قرار له طابع سياسي أكثر من الجوانب السياحية التي تخدم القطاع”.

وأضاف: “نحن في انتظار عودة رحلات الطيران العارض للمنتجعات الساحلية على شاطئ البحر الأحمر، بالغردقة وشرم الشيخ خلال أبريل المقبل”.

ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردًا رئيسًا للعملة الصعبة.