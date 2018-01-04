دعوى خلع في مصر تتسبب في مقتل الزوجة وإعدام الزوج

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة مدرس بالإعدام شنقًا والمؤبد لشخصين آخرين تعاونا معه على قتل زوجته، بسبب وجود خلافات زوجية أدت لتركها منزل الزوجية وقيامها برفع دعوى خلع على زوجها.

وأصدرت محكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار إبراهيم فهمي حكمها السابق في القضية التي تعود ليوم 17 أبريل 2014، حينما قام راشد محمود المهندس (38 عامًا) بقتل زوجته أماني سلامة بالاشتراك مع طارق سلامة وحسين عبدالعزيز، إثر خلافات زوجية أدت لرفع الزوجة قضية خلع فقام المتهم بخطفها واصطحابها لمنزله بمعاونة الشخصين الآخرين والتعدي عليها ببندقية آلية وأطلق أعيرة نارية تجاهها مما أدى لمقتلها على الفور.

ووفقا لإحصاءات وبيانات رسمية صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فإن مصر تشهد حالة طلاق كل 4 دقائق، كما وصلت حالات الخلع في عام 2015 إلى أكثر من ربع مليون حالة مسجلة زيادة 89 ألف حالة عن عام 2014.

وكان الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات الاجتماعية أكد أن هناك عشرات الآلاف من حالات الخلع بسبب أسباب تافهة، إذ إن هناك 250 ألف حالة خلع بسبب أن الزوج يلعب (بلاي ستيشن ).