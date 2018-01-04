قاضٍ لكل صندوق انتخابي في “الرئاسية” المصرية المرتقبة

أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، محمود الشريف، أن الهيئة بدأت في إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى، ومعاوني اللجان من الموظفين باللجان الفرعية، للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح الشريف أن المجالس الخاصة للهيئات القضائية رشحت أعضاءها للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتًا إلى أن نحو 16 ألف قاضٍ سيشرفون على الانتخابات الرئاسية المقبلة، بواقع قاضٍ على كل صندوق انتخابي.

وذكر الشريف، وهو المتحدث الرسمي للهيئة، في بيان، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تجرى تحت إشراف قضائي كامل “قاضٍ على كل صندوق” وفقًا للدستور والقانون.

وأشار إلى أن “الانتخابات التي ستجرى بعد السنوات العشر التالية منذ بدء العمل بدستور 2014، أي اعتبارًا من 2024، يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين المدنيين في الدولة أو غيرهم، وفقًا للقواعد التي يضعها القانون، وللمجلس أن يستعين في ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية، وذلك طبقًا لما نصت عليه المادة 19 من قانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعمالًا للمادة 210 من الدستور”.

وتعد الانتخابات الرئاسية المصرية المزمع إجراؤها في الفترة ما بين الـ8 من شباط/فبراير والـ8 من أيار/مايو 2018، رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير.

المرشحون المحتملون

الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء ولايته بعدما ألمح في بعض اللقاءات الصحافية إلى احتمالية ترشحه في الانتخابات، وتمديد رئاسته لفترة ثانية.

خالد علي، وهو محامٍ في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السابق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (إيسر)، ومرشح رئاسي سابق. وأعلن ترشحه للرئاسة فى مؤتمر صحافى عقد فى مقر حزب الدستور بتاريخ الـ8 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق، والمرشح السابق لرئاسة الجمهوية، والذي دخل الإعادة في مواجهة الرئيس الأسبق محمد مرسي. وأعلن شفيق في فيديو تمت إذاعته من الإمارات عن خوض سباق الانتخابات الرئاسية المصرية 2018.