بينها المؤبد.. أحكام قاسية بحق 10سماسرة هجرة غير شرعية في مصر

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، أحكامًا قاسية بحق 10 سماسرة هجرة غير شرعية، في محاولة لردع عصابات تهريب البشر عن الاستمرار في عمليات الهجرة غير الشرعية، التي تهدد أرواح العابرين إلى دولة ليبيا بغرض الوصول لأوروبا.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد، وسجن مالكة مركب للهجرة غير الشرعية بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة 4 بحارة بالسجن 6 سنوات.

وتضمن الحكم إلزام المتهمين العشرة برد مبلغ 76 ألف دولار و290 ألف جنيه، وإلزامهم بمصاريف تكلفة إقامة المهاجرين ومصاريف ترحيلهم إلى بلادهم.

ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير الشرعية ليبيا كمحطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

وكانت السلطات الليبية، طالبت مصر ودول الجوار، تشديد الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير الشرعية إليها، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.