وزير الخارجية المصري يبحث مع نصر الحريري مستجدات الأزمة السورية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الهيئة العليا للتفاوض في المعارضة السورية، نصر الحريري، المستجدات السياسية في الأزمة السورية، وضرورة استئناف المفاوضات.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، جاءت المباحثات أثناء لقاء شكري والحريري، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور وفد يضم أعضاء المكتب الرئاسي للهيئة العليا للتفاوض السورية، في اجتماع موسع هو الأول من نوعه منذ تشكيل الهيئة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2017.

وتناول اللقاء، بحسب البيان، “مستجدات الأزمة السورية وتنسيق الجهود المبذولة من أجل دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة، ومواصلة التشاور والتنسيق بشأن استحقاقات المرحلة القادمة”.

وأكد شكري على “ضرورة استئناف المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا، مع الترحيب بأية مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار”.

وأشار الوزير المصري إلى “استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها”.

بدوره، أعرب الحريري عن تقدير الوفد لدعوته واستقباله في القاهرة، مؤكدًا الحرص على مشاركة كافة أعضاء المكتب الرئاسي في هذا اللقاء، تقديرًا للدور المحوري الذي لعبته مصر في تشكيل وفد تفاوضي موحد من كافة تنظيمات المعارضة السورية.

وفي 15 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اختتمت جولة محادثات “جنيف 8” لحل الأزمة السورية، التي انطلقت في سويسرا في 28 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، دون تحقيق أي تقدم.

بينما اختتمت في أستانة، عاصمة كازاخستان، في 22 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، جولة محادثات “أستانة 8″، بتشكيل لجنتي عمل حول المعتقلين وإزالة الألغام.