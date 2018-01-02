محكمة مصرية تخلي سبيل المتهميْن برفع علم “المثليين” خلال حفل بالقاهرة

أخلت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، سبيل شاب وفتاة اتهما برفع علم يرمز لـ”المثليين جنسيًا“، خلال حفل فني أقيم بالقاهرة مؤخرًا وأثار جدلاً واسعًا.

وأوقفت السلطات الناشطة سارة حجازي والشاب أحمد علاء قبل 3 أشهر بعد اتهامهما برفع علم “الرينبو” الذي يرمز لـ”المثليين”، خلال حفل فرقة “مشروع ليلى” اللبنانية في القاهرة في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، لكن محكمة جنايات الجيزة قررت، اليوم، إخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، في قرار غير قابل للاستئناف من قبل النيابة.

وكانت النيابة اتهمت المعنييْن في وقت سابق بـ”الانضمام لجماعة تأسست خارج القانون والترويج لأفكار ضد قيم المجتمع، والتحريض على الفسق والفجور ورفع علم المثلية الجنسية خلال حفل مشروع ليلى”.

وأثارت الحادثة غضبًا وجدلًا واسعيْن في البلاد، حيث طالب البعض بمنع تنظيم حفلات مستقبلية للفرقة اللبنانية، في حين رأى آخرون أن مطاردة الشاذين جنسيًا ستجعل منهم أبطالًا، وسيكون ذلك سببًا لتدخل جهات دولية تدعم حقوق “المثليين”.