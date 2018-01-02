مصر تعلن الأسبوع القادم موعد انتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عقد مؤتمر صحفي، الإثنين المقبل، لإعلان المواعيد التنظيمية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها خلال الأشهر القادمة.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة، والمتحدّث الرسمي لها خلال لقاء صحفي، اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر الصحفي سيتضمن كافة المواعيد بدءًا من إعلان الترشح، ومرورًا بالطعون وانتهاء بإعلان النتائج.

وأضاف الشريف: “المؤتمر سيتم الإعلان فيه عن الموعد المحدد لإعلان اسم الفائز بالمنصب، وليس فقط المواعيد التنظيمية الخاصة بالترشح”.

وذكر نائب رئيس الهيئة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء اللجنة لتوعية الناخبين بالمشاركة في العملية الانتخابية.

وجاء تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا لنص الدستور الجديد الذي أقرّ عام 2014، حيث كانت لجنة الانتخابات الرئاسية هي من أشرفت على الانتخابات السابقة، حيث تعد الانتخابات الرئاسية القادمة، أول عمل للهيئة منذ تشكيلها للإشراف على السباق الرئاسي.

وتضمن شروط الترشح للرئاسة في المادة 141 من الدستور أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين، وألّا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألّا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

وتنص المادة 142 على أنه “يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.

يذكر أن الدستور يسمح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة ثانية مدتها 4 سنوات، حيث يمنع الدستور تولي المنصب أكثر من مدتين متتاليتين.

ولم يعلن السيسي حتى الآن رغبته في الترشح رسميًا، بالرغم من انتشار حملات شعبية يشارك فيها مسؤولون تنفيذيون لدعمه للترشح تحمل شعار “علشان تبنيها”.

وأعلنت عدة شخصيات مصرية رغبتها في الترشح للانتخابات أبرزها المحامي والحقوقي خالد علي المرشح الأسبق لنفس المنصب، إلى جانب النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، والإعلامية منال أغا التي أعلنت ترشحها أمس الإثنين.