النائب العام المصري يأمر بحبس منفذ هجوم كنيسة حلوان

أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قرارًا بحبس منفذ هجوم حلوان، إبراهيم مصطفى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى منفذ الهجوم، تهم “ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار تنفيذًا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز سلاح ناري آلي (بندقية) وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة قنابل هجومية، وذلك بقصد استخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا كلفت قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية بإجراء تحريات حول الهجوم الذي استهدف الكنيسة والمحل التجاري في منطقة حلوان.

وقتل 10 أشخاص بينهم 8 أقباط، وأصيب 5 آخرون، إثر هجومين مسلحين، استهدفا كنيسة “مارمينا” ومحلًا تجاريًا الجمعة الماضية جنوبي القاهرة.