مصر.. فصل ٣ أساتذة بجامعة حلوان بسبب انتمائهم للإخوان

فصلت جامعة حلوان في مصر، ٣ من أعضاء هيئة التدريس فيها بسبب ثبوت انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم في بيان له أن الـ٣ المفصولين أعضاء هيئة التدريس بكلية هندسة المطرية، مشددًا على حرص الجامعة على تطهير الجامعة من المنتمين للكيانات الإرهابية وفقًا للقانون، وحفاظًا على عقول الطلاب.

وكانت مصر أدرجت جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب بعد ثورة 3 يوليو 2013 وتنوعت أسباب فصل أعضائها بهيئة التدريس في الجامعات المصرية خلال الأعوام السابقة من بينها صدور أحكام قضائية في حقهم بالسجن عدة أعوام تصل إلى المؤبد أو الإعدام فضلًا عن اتهامهم بالتحريض على العنف ومساعدة الشغب بالجامعات وقضايا أخرى.