تركي آل الشيخ ينقل للسيسي رسالة تضامن من الملك السعودي 

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر، وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب الذي يهدد العالم بأسره.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير السعودي بالقاهرة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، أن تركي آل الشيخ “نقل للرئيس السيسي رسالة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز”، مؤكدًا “قوة وتميز علاقات الشراكة التي تجمع بين البلدين، وحرص المملكة على تعزيزها في مختلف المجالات”.

وخلال اللقاء قدم المسؤول السعودي تعازي المملكة في ضحايا الهجوم الذي تعرّضت له كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان أمس.

ووفق البيان أكد السيسي أن الحادث “يعكس ضرورة تضافر الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب ووقف تمويله”.

وتم خلال اللقاء “التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية المختلفة، لاسيما من خلال إقامة المشروعات الرياضية الاستثمارية المشتركة وزيادة تبادل الخبرات والوفود الرياضية بين البلدين”.

وقُتل 10 أشخاص، بينهم 8 أقباط، وأصيب 5 آخرون إثر هجومين مسلحين، استهدفا أمس كنيسة مارمينا، ومحلًا تجاريًا جنوب القاهرة، وفق مصادر رسمية، في هجوم تبناه لاحقًا تنظيم داعش.