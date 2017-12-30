محكمة مصرية تقضي بحبس مرسي و18 آخرين 3 سنوات بتهمة “إهانة القضاء”

قضت محكمة جنايات القاهرة في طرة، بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي و18 آخرين لمدة 3 سنوات، بتهمة “إهانة السلطة القضائية، والتطاول عليها بقصد بث الكراهية”.

وأسندت المحكمة للمتهمين تهم سب وإهانة القضاء بطرق الإدلاء بأحاديث تلفزيونيّة وإذاعية، والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تحمل إساءة وكراهية، حيث أخلّوا بمقام القضاة وهيبتهم .

ونُسب للمتَّهمين: أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي الرئيس الأسبق، والمحامي أحمد أبو بركة، النشر والإدلاء بأحاديث من شأنها التأثير في القضاة المخوّلين بالنظر في دعوى مطروحة أمامهم.

كما يواجه مرسي تهمًا تتعلق بسب وقذف موظف عام ذي صفة نيابية، حيث وصف القاضي أنه مُزوّر، ومازال يجلس على منصة القضاء.