بالفيديو.. بطل قصة القبض على منفذ هجوم مارمينا يروي تفاصيل الواقعة

روى صلاح الموجي، بطل واقعة القبض على الإرهابي في هجوم كنيسة مارمينا بحلوان، تفاصيل الواقعة، قائلًا إنه انقض عليه وأمسك بالبندقية التي كان يحملها، وضربه على رأسه، ولم يتردد في الهجوم عليه بعد سقوطه على الأرض.

وأضاف الموجي، في تصريحات تليفزيونية، أن الإرهابي كان يحمل في جيبه قنبلة تصنيع يدوي، وحال إلقائه تلك القنبلة، كانت ستتسبب في تفجير ضخم، ولكنه لم يفكر إلا في إنقاذ الناس، لافتًا إلى أنه تدرب على التعامل مع السلاح أثناء التحاقه بالقوات المسلحة في سلاح المهندسين سابقًا.

وتابع: “الإرهابي كان يحاول مقاومتي، فرميت حملي كله عليه، وأخرجت خزينة البندقية، وضربته على رأسه، حتى أصيب بودوار”، مشيرًا إلى أن الإرهابي حاول مقاومته، ولكنه استطاع السيطرة عليه بمساعدة الأهالي.

وقُتل 10 أشخاص، بينهم 8 مسيحيين، وأصيب 5 آخرون إثر هجومين مسلحين، استهدفا كنيسة مارمينا، ومحلًا تجاريًا يملكه مسيحي جنوبي القاهرة، وفق مصادر رسمية.

ومساء يوم الجمعة، كشفت وزارة الداخلية المصرية عن أن منفذ الهجوم على الكنيسة يدعى، إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، ويبلغ من العمر 33 عامًا من حلوان، واصفةً إياه بأنه من أبرزالعناصر المتطرفة الهاربة والخطرة، وسبق أن نفذ عدة هجمات خلال الفترة السابقة.