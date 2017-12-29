وسط أجواء من الحزن.. كنيسة العذراء في مصر تشيّع ضحايا هجوم مارمينا (صور)

أقامت كنيسة “العذراء” في مدينة حلوان، جنوبي القاهرة، جنازة جماعية لرعاياها الثمانية الذين لقوا حتفهم في هجومين مسلحين وقعا، صباح يوم الجمعة، بالمدينة نفسها.

وقُتل 10 أشخاص، بينهم 8 مسيحيون، وأصيب 5 آخرون إثر هجومين مسلحين، استهدفا كنيسة مارمينا، ومحلًا تجاريًا يملكه مسيحي جنوبي القاهرة، وفق مصادر رسمية.

ووسط أجواء من الحزن على الضحايا، عقدت كنيسة العذراء التابعة لمطرانية حلوان في مصر، قداسًا جنائزيًا على أرواح الضحايا بوجود جثامينهم وذويهم، بحسب ما بثته فضائيات مصرية خاصة.

وشيّعت الكنيسة جثامين الضحايا الثمانية عقب الصلاة عليهم، لدفنهم جماعيًا في مقابر تابعة لها جنوبي القاهرة، وفق ما أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية بمصر في وقت سابق اليوم.

ومساء يوم الجمعة، كشفت وزارة الداخلية المصرية عن أن منفذ الهجوم على الكنيسة يدعى، إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، ويبلغ من العمر 33 عامًا من حلوان، واصفةً إياه بأنه من أبرزالعناصر المتطرفة الهاربة والخطرة، وسبق أن نفذ عدة هجمات خلال الفترة السابقة.