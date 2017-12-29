مصر تسدد ملياري دولار ديونًا مستحقة خلال ديسمبر الجاري

سدّدت مصر، خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري، نحو ملياري دولار ديونًا مستحقة لصالح جهات دولية.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطي النقدي، رامي أبو النجا، إن “تلك المبالغ تضمنت 1.2 مليار دولار لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، ونحو 920 مليون دولار أخرى، لجهات دولية جزء منها مستحقات على جهات حكومية.

وأكد أبو النجا في بيان، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي ملتزم بسداد كافة المستحقات الخارجية على مصر، وأن مصر لم ولن تتخلّف أبدًا عن سداد التزاماتها تجاه العالم الخارجي.

وترتفع بذلك قيمة ما سدده المركزي المصري إلى 3.2 مليار دولار لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وهي قيمة القرض المستحق على البلاد كاملة.

وأعلن صندوق النقد الدولي في 20 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عن موافقته صرف دفعة 3 بقيمة 2.03 مليار دولار لصالح مصر، دون أن يحدد موعدًا.

وتوقعت القاهرة تسلم الدفعة الجديدة في النصف الثاني من الأسبوع المقبل، نظرًا للعطلات الرسمية في مصر وأمريكا بسبب أعياد الميلاد.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في شهر حزيران/ يونيو من عام 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016.