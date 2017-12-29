السلطات المصرية تكشف تفاصيل الهجوم على كنيسة حلوان

كشفت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل الهجوم الذي استهدف صباح اليوم كنيسة “مارمينا” بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، وأسفر عن سقوط 10 قتلى.

وأوضحت “الداخلية” في بيان اليوم الجمعة، أن “الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين كنيسة مارمينا بحلوان، فوجئت بقيام مجهول يستقل دراجة بخارية، ويحاول اجتياز النطاق الأمني الخارجي للكنيسة”.

وأضافت الوزارة أن “القوات سارعت للتعامل الفوري مع الإرهابي، ونجحت في إلقاء القبض عليه عقب إصابته وضبطت معه سلاحًا آليًا و5 خزائن 150 طلقة، وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة”.

وأشارت إلى أنه “قام بإطلاق عدد من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس، قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين كانا داخل المحل”.

ولفتت إلى أن الحادث “أسفر عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين بينهم أمين شرطة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وبينت أن الذي قام بالهجوم على الكنيسة يعد من “أبرز العناصر الإرهابية النشطة، وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية التي أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين”.

وقد قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، تشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق في الهجوم، وأمر بسرعة انتداب الطب الشرعي والمعمل الجنائي، كما كلف جهاز الأمن الوطني بسرعة تقديم تحرياته عن الواقعة، في حين كشفت مصادر أن قوات الأمن تمكنت من القبض على أحد المتورطين في الهجوم.