مصر.. سقوط قتلى وجرحى بهجوم استهدف كنيسة “مارمينا” في حلوان (صورة وفيديو)

ذكر مصدر أمني أن هجومًا “إرهابيًا” استهدف صباح اليوم، كنيسة “مارمينا” في منطقة حلوان بالقاهرة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بعضهم من رجال الأمن.

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن سقوط 15 قبطيًا وضابطًا، كما تمت تصفية 4 مسلحين من قبل رجال الأمن، فيما ذكرت تقارير إخبارية أن الهجوم أوقع 3 قتلى على الأقل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد لوكالة “رويترز” للأنباء، إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة على كنيسة في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة.

ونشر ناشطون مقطع فيديو وصورة قالوا إنهما يعودان لمنفذ العملية بعد تصفيته من قبل رجال الأمن.

وأغلقت الأجهزة الأمنية، كنائس حلوان جنوب القاهرة، لتمشيط محيطها، عقب الهجوم للتأكد من عدم وجود محاولات “إرهابية” أخرى بالمنطقة.