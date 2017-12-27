اعتقال 9 مسؤولين مصريين أثناء تقاضيهم رشاوى

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الأربعاء، القبض على 9 مسؤولين ببضع جهات حكومية خلال تلقيهم رشاوى بينها، مطار القاهرة الدولي، وهيئة السكك الحديدية.

وألقت الهيئة القبض على مدير عام أمن المحطات والنقل الآلي في مطار القاهرة الدولي متلبسًا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من إحدى شركات القطاع الخاص في مجال الصيانة والنظافة.

كما أطاحت بمدير الشؤون القانونية بهيئة سكة الحديد، خلال تقاضيه رشوة تقدر بنحو 35 ألف جنيه، مقابل القيام بمهام وظيفته باتخاذ الإجراءات الواجبة لتنفيذ أحكام تعويض لمواطنين.

وتمكنت الهيئة من الإطاحة بمسؤولين آخرين في هيئات البريد، والمساحة، والإصلاح الزراعي، والطب، في محافظات بني سويف، والشرقية، والغردقة، والجيزة؛ خلال تقاضيهم رشاوى تقدر بملايين الجنيهات.

وشنت الجهات الرقابية في مصر حملات ضارية ضد الفساد هذا العام، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ9.24 مليار جنيه.

وشملت الشخصيات المقبوض عليها مسؤولين في جهات رفيعة بالبلاد، بداية من وزراء في الحكومة، وحتى موظفين صغارًا في دواوين مختلف المحافظات.

وقالت منظمة الشفافية الدولية، في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو 2016، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، إذ يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.