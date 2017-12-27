مصر.. السجن 10 سنوات لـ11 “داعشيًا” كونوا “خلية الشرقية”

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق 11 عنصرًا تابعًا لتظيم “داعش”، متهمين بتكوين ما عرف إعلاميًا بـ”خلية الشرقية”.

وقال مصدر قضائي لـ”إرم نيوز” إن محكمة جنايات الشرقية قضت ،اليوم، بالسجن المشدد 10 سنوات على خلية مكونة من 11 عنصرًا على اتصال بتنظيم “داعش”.

وتعود أحداث القضية إلى كانون الأول/ديسمبر 2015، بقيام خلية مكونة من 11 عنصرًا بالتعاون مع تنظيم “داعش” القائم خارج البلاد، للعمل على الالتحاق بحقل الجهاد السوري والارتباط بميليشياته المسلحة هناك، وتلقي تدريبات عسكرية متقدمة والعودة للبلاد، تمهيدًا لتنفيذ مخططهم العدائي، وارتكاب أعمال إرهابية، داخلها وضد مؤسساتها وممتلكاتها ومواطنيها.

ويأتي هذا الحكم بعد يوم من تنفيذ السلطات المصرية حكمًا بالإعدام بحق 15 مدانًا في قضايا إرهابية، وهي رابع مرة يجري فيها تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمين في قضايا إرهاب.