البحرين تحث العراق على تسليم مطلوبين بقضايا إرهابية

حث السفير البحريني في بغداد صلاح المالكي، السبت، الحكومة العراقية على تسليم “مطلوبين بقضايا إرهابية يتواجدون وينشطون داخل العراق”.

وقال المالكي في مقابلة صحفية، إن “هناك إرهابيين من البحرين ينتمون لقوات الحشد الشعبي ونطالب العراق بتسليمهم إلى السلطات البحرينية لقيامهم بأعمال إرهابية في مملكة البحرين أو التخطيط لها، وهذا مثبت بالأدلة والبراهين”.

ولفت السفير المالكي إلى أن بعض المطلوبين البحرينيين يتحركون بين العراق وإيران ولبنان بوثائق مزورة وقد لا تختم وثائق سفرهم في المطارات، او انهم يمتلكون وثائق أخرى.

وكشف السفير البحريني إن “رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر بإجراء تحقيق في وجود أجانب داخل قوات الحشد الشعبي”، منوهاً إلى أن “بعض المطلوبين للسلطات البحرينية يقومون بنشاطات تسيء للعلاقات الأخوية بين البحرين والعراق والسعودية”.

ونفى صلاح المالكي وجود مطلوبين عراقيين في بلاده، مشيراً إلى أن البحرين لن ولم تكن أرضاً ينبعث منها الشر إلى محيطها الإقليمي والدولي.

وأشار المالكي إلى الدور الإيراني المخرب في المنطقة، وقال “إيران تعتبر نفسها وصية على كل شيعة العالم، وتنزع شيعة العالم من مواطنتهم ووطنيتهم، الشيعة المخلصون لوطنهم يرفضون ذلك”.

وأضاف سفير البحرين ببغداد إن “إيران تستعمل بعض الأطراف الشيعية المتشددة وهذا موثق، إما عن طريق تهريب الأسلحة أو التدخل في الشأن الداخلي”.