الرئاسة المصرية: السيسي لم يحسم قرار ترشحه في الانتخابات (فيديو)

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يحسم حتى الآن قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية.

وأضاف راضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الثلاثاء أن توقيت اتخاذ الرئيس السيسي قرار ترشحه لم يحدد بعد، لافتًا إلى أن الرئيس سيقوم بعرض ما تم إنجازه خلال فترة الرئاسة الأولى، قبيل فتح باب الترشح من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

والانتخابات الرئاسية المصرية 2018 هي رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير ومن المتوقع إجراؤها في الفترة ما بين 8 فبراير 2018 حتى 8 مايو 2018.

ومن أبرز المتداولة أسماؤهم لخوض الانتخابات حتى الآن الفريق أحمد شفيق والمحامي الشهير خالد علي، لكن الأمور لم تحسم بعد ولم يحددا قرارهما بشكل نهائي.