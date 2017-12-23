السيسي: لا يوجد تهديد خارجي وسنتعامل مع الإرهاب بعنف

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تكليف وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن مشروع تخطيط قومي عمراني متكامل في سيناء بتكلفة 100 مليار جنيه.

ونقل التلفزيون المصري عن السيسي قوله، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية في الإسماعيلية، اليوم السبت، إن المشروع سينتهي خلال سنتين أو ثلاث سنوات، ضمن تيسيرات الدولة لعبور ومرور المواطنين عبر أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد إلى سيناء ومدينة بئر العبد الجديدة وشرق بورسعيد”.

وأضاف أن “سيناء أرضنا، وأن القوات المسلحة ستتعامل مع الإرهاب بعنف، ولازم نضع حدًا للإرهاب الموجود فيها، إحنا نموت كلنا ولا إنه حد يقرب من أرضنا والموضوع مش بالكلام”.

ودعا المصريين إلى عدم القلق أمام ما وقع من أحداث خلال الفترة الماضية ، قائلًا: إن “الدولة تسير بخطى جيدة جدًا بصدق وإخلاص دون أن تبيع الوهم للشعب”.

وأضاف السيسي: “لا يوجد تهديد خارجي تخافوا منه يا مصريين.. لا أحد يستطيع أن يمس أرض مصر أو شعبها”.

وتعتبر تصريحات السيسي هي الأولى بعد استهداف مطار العريش بقصف صاروخي وقذائف هاون خلال زيارة تفقدية لوزيري الدفاع والداخلية، ما أدى إلى مقتل ضابطين كبيرين، أحدهما قائد المروحية التي كان يستقلها الوزيران، يوم الأربعاء الماضي.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” عن مقتل ضابط وإصابة اثنين، جراء استهداف مطار العريش بقذيفة صاروخية، أثناء زيارة وزيري الدفاع والداخلية المصريين لتفقد القوات والحالة الأمنية بمدينة العريش.

وكلف الرئيس المصري الجيش ووزارة الداخلية الشهر الماضي باستعادة الأمن في سيناء خلال ثلاثة أشهر، وذلك بعد هجوم استهدف مسجدًا بقرية الروضة بمحافظة شمال سيناء الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 310 أشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش المصري يقود معارك منذ سنوات ضد عناصر متشددة في شمال سيناء.