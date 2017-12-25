ردود فعل غاضبة على تصريحات شيرين رضا ووصفها الأذان بـ “الجعير” (فيديوغراف)

أعلنت هبة شاهين، عضو الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، أن الهيئة تدرس الموقف، إزاء تصريحات الممثلة شيرين رضا حول الأذان، بعدما أثارت تصريحاتها عبر إحدى الفضائيات، جدلًا واسعًا، خلال الساعات الماضية.

ولفتت إلى أن التصريحات التي تقترب من الديانات أو المعتقدات، من شأنها أن تهدد أمن واستقرار البلد، وهو ما اعتبرته داعيًا لمنع ظهور أصحابها، عبر الفضائيات مرة أخرى.

وأشارت إلى أن أمر عدم تكرار الظاهرة برمتها “معقد للغاية”، حيث “يتفاجأ المذيع بتصريحات شاذة للضيف، ولدى تلك المرحلة، كان يستوجب الأمر مراجعته، وإنكار هذه التصريحات، وليس التمادي فيها، وهو ما من شأنه أن يتفادى مساءلة الفضائية”.

ولفتت إلى أن “ضبط التصريحات، التي كثرت خلال الفترة الأخيرة، يحتاج تشريعات ناجزة، تحمل المسؤولية لكافة الأطراف”.

وكانت الممثلة المصرية شيرين رضا، طالبت بتفعيل قرار، يقضي بتوحيد الأذان في المساجد؛ احترامًا للسكان الذين ينزعجون من صوت المؤذن، الذي وصفته بـ “الجعير”، بالإضافة إلى عدم فزع السائحين، عندما يزورون مصر.

وقالت رضا خلال لقاء إعلامي، إنها ترى طريقة الأذان “مرعبة للأطفال”، وهي تصريحات أثارت ردود فعل غاضبة ضدها في بلادها.