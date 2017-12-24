مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح على مقهى بجنوب القاهرة

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في هجوم مسلح على مقهى في جنوب القاهرة، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد عن المتحدث باسم وزارة الصحة قوله إن ثمانية أشخاص أصيبوا أيضا بجروح في الحادث الذي وقع مساء السبت في مركز العياط بمحافظة الجيزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أخرى أن مجهولين يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار بشكل عشوائي على مقهى بقرية العامرية بطريق المريوطية مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 8 آخرين بطلقات نارية.

وأضافت المصادر أن المؤشرات الأولية عن الحادث تشير إلى أنه “جنائي”، وتم نقل المصابين في الحادث إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.