القاهرة تستضيف خلال أيام وفدي حماس وفتح لتجاوز عقبات المصالحة

أكدت مصادر صحافية أن عضو مركزية فتح عزام الأحمد سيصل القاهرة، خلال الأيام القادمة، على رأس وفد فتحاوي لاستكمال ملفات المصالحة مع حركة حماس.

وتوقعت المصادر أن توجه مصر دعوة مماثلة إلى حركة حماس لإرسال وفد من قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار بالتزامن مع وصول وفد فتح .

وأشارت إلى أن القاهرة ستبحث مع وفدي حماس وفتح العقبات التي تقف في طريق إتمام ملفات المصالحة.

وكان مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء سامح نبيل، طالب حركتي حماس وفتح بوقف تراشق التصريحات، التي من شأنها إفشال جهود المصالحة.

وأجرى اللواء نبيل، مساء الجمعة، اتصالين منفصلين، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والآخر مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد .

ومن المقرر أن يصل الأربعاء المقبل وزير المالية د. شكري بشارة ووكيله د. فريد غنام إلى قطاع غزة لمتابعة أعمالهما، ولاستلام الجباية الداخلية، والإيرادات المحلية بشكل كامل؛ وفق اتفاق القاهرة الأخير.

في المقابل من المتوقع الإعلان رسميًا عن موعد وقيمة الدفعة المالية لموظفي حكومة غزة السابقة .