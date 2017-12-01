سامح شكري يشكك في صلاحية شفيق “قضائيًا” للرئاسة (فيديو)

علق وزير الخارجية المصري سامح شكري، على إعلان الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشككًا في صلاحيته قضائيًا؛ للتقدم للسباق على كرسي الحكم في البلاد.

وقال شكري، خلال مشاركته في أعمال منتدى الحوار المتوسطي، الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما، اليوم الجمعة: “من وجهة نظري، فإن الجميع لديه الفرصة، لست متأكدًا من هذا الأمر من الناحية القضائية، ولكن كمبدأ، يستطيع أي شخص لديه القدرة، ويفي بكل الاحتياجات القانونية، أن يقدم نفسه ويترشح للانتخابات الرئاسية”.

وأعلن شفيق، في وقت سابق، عزمه خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال في مقطع فيديو، سجلّه في الإمارات: “أتشرف بأن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر؛ لاختيار رئيسها للسنوات الأربع القادمة”، مضيفًا أنه سيعود إلى مصر قريبًا.