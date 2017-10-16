سامح شكري: إغلاق قناة “الجزيرة” لم يكن أبدًا مطلبًا (فيديو)

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن إغلاق فضائية “الجزيرة” القطرية لم يكن مطلبًا، بل تحدثت عن المضمون.

وأضاف شكري، خلال مقابلة مع فضائية ” ontv”، أن المطالب المصرية تتضمن “عدم التدخل فى شؤون البلاد الداخلية، وتسليم كل من تورطوا في أعمال عنف، وتحتضنهم قطر، وتحوّل وسائل الإعلام القطرية عن منهج الإثارة والترويج للفكر المتطرف”.

وتابع: “إغلاق قناة الجزيرة لم يكن أبداً مطلبًا؛ لأن ذلك مرتبط بوسائل الإعلام وهي داعمة لأي مجتمع، ولكن المضمون، ونحن نعترض على ما يطرح على الجزيرة من تعظيم للعمليات الإرهابية، وقنص الجنود المصريين، هذا المحتوى هو محل اعتراض”.

وعن إمكانية الجلوس مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حال التزامه بالمطالب الـ 13 للدول المقاطعة لقطر، قال شكري: “الدول الأربع متطلعة لإقرار قطر بالمبادئ المتفق عليها وأن يكون هناك إطار لوضع هذه المشاغل موضع التنفيذ، وفي هذه الحالة سيكون التواصل مع قطر لصياغة المستقبل بالشكل الذي يحمي مصالح الدول الأربع”.