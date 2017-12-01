فوضى وشجار في مطار القاهرة بسبب “تغليف الحقائب”

شهدت صالات السفر بمطار القاهرة الدولي في مصر، صباح اليوم الجمعة، حالة من الفوضى والمشاجرات والمشادات بين عدد من الركاب وشركة تغليف الحقائب، بسبب رفعها أسعار التغليف بنسبة 100%.

جاء ذلك وفقًا لروايات الركاب، الذين رفضوا الزيادة الجديدة للتغليف، مؤكدين أن ذلك يعتبر استغلالًا لاضطرارهم تغليف حقائبهم، لحمايتها خلال شحنها على الطائرات.

وأكدت مصادر لموقع “إرم نيوز” بمطار القاهرة أن الشركة الخاصة بتغليف حقائب الركاب بصالات السفر رفعت أسعار تغليف الحقائب بنسبة 100%، فقد زاد تغليف الحقيبة المتوسطة من 20 إلى 40 جنيهًا، والحقيبة الكبيرة من 30 إلى 60 جنيهًا.

وأضافت المصادر أن ذلك أدى إلى حدوث مشادات بين الركاب وموظفي الشركة، واستنكار شديد ورفض عشرات الركاب هذه الزيادة الكبيرة.