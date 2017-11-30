بالصور.. إصابة 40 معتمرًا ومصرع 3 إثر حادث سير مروع بالسعودية

كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي، بالمدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن مصرع 3 معتمرين على الأقل، (وهم من جنسية آسيوية)، وإصابة 40 آخرين، جميعهم من الجنسية الآسيوية؛ إثر تصادم حافلة مع شاحنة، على طريق الهجرة، الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي، بحسب صحيفة “سبق”، إن 12 شخصًا مصابًا في حالة حرجة، و8 إصابات تعد متوسطة، فيما 20 حالة أخرى بسيطة.

وكانت فرق أمن الطرق، والهلال الأحمر، والقطاع الصحي، قد وصلت موقع الحادث، فور تلقي البلاغ، وتم نقل كافة المصابين للمستشفى.

وأدى الحادث، إلى استنفار القطاع الصحي، بمحافظة وادي الفرع، واستدعاء كامل القوى؛ لتقديم الخدمة للمصابين، فيما تولت الجهات المعنية، متابعة الحادثة.

وأرجع سعوديون سبب الحادث إلى قائد الباص الذي ينقل معتمرين، حيث أنه يظهر في الصور وقد صدم الشاحنة من الخلف رغم أنه من الاستحالة عدم رؤية الشاحنة على الطريق، بحسب تعبيرهم، فيما من المنتظر صدور بيان من قبل الجهات المعنية بشأن الحادث.