مبارك يعلّق على تسريبات “بي بي سي” بشأن توطين الفلسطينيين

رفض الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، اليوم الأربعاء، التسريبات التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بشأن توطين الفلسطينيين في بلاده، معتبرًا إياها “عارية تمامًا عن الصحة جملة وتفصيلاً”.

وقال مبارك في بيان أصدره للرد على التسريبات: “لا صحة إطلاقاً لأى مزاعم عن قبول مصر أو قبولى لتوطين فلسطينين بمصر وتحديداً المتواجدين منهم فى لبنان فى ذلك الوقت فلقد هناك مساعى من بعد الأطراف لأقناعى بتوطين بعض الفلسطينين الموجودين فى لبنان فى ذلك الوقت بمصر وهو ما رفضته رفضاً قاطعاً”.

وتابع البيان: “رفضت كل المحاولات والمساعي اللاحقة إما لتوطين الفلسطيينين في مصر أو مجر التفكير فيما يطرح عليّ من قبل إسرائيل وتحديدًا عام 2010 لتوطين فلسطيين في جزء من سيناء من خلال مقترح لتبادل الأراضي وأبديت للإسرائيليين عدم استعدادي حتي للاستماع إلى المقترح.

وختم قائلاً: “تمسكت بمبداً لم أحد عنه أبداً وهو عدم التفريط فى أى شبر من أرض مصر التى حاربت و حارب جيلي كله من أجلها وهو ما تجسد فى إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967 بعودة طابا كاملة الى السيادة المصرية”.