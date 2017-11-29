وثائق سرية: حسني مبارك قبل توطين  فلسطينيين في مصر بهذا الشرط (صور)  

أفادت وثائق سرية بريطانية، أن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل بتوطين فلسطينيين في مصر، قبل أكثر من ثلاثة عقود؛ واشترط أن يكون ذلك في إطار لتسوية الصراع العربي مع إسرائيل.

وحسب الوثائق، التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الأربعاء، فإن مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن، واشترط أنه كي تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها؛ فإنه لابد من التوصل لاتفاق بشأن “إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي”.

وتشير الوثائق، التي حصلت عليها الهيئة حصريًا بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، إلى أن مبارك كشف عن الطلب الأمريكي، وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر، أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في شهر شباط/فبراير عام 1983، حيث التقى بالرئيس الأمريكي رونالد ريغان.

وجاءت الزيارتان بعد ثمانية أشهر من غزو إسرائيل للبنان في حزيران/يونيو من عام 1982، بذريعة شن عملية عسكرية ضد منظمة التحرير الفلسطينية؛ إثر محاولة اغتيال سفيرها في بريطانيا، شلومو أرغوف على يد منظمة أبو نضال الفلسطينية.

وفي ظل هذا الوضع، بالغ التوتر في الشرق الأوسط، سعى مبارك لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن؛ تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلًا.

وحسب محضر جلسة المباحثات فإن مبارك قال: ” إنه عندما طُلب منه في وقت سابق أن يقبل فلسطينيين من لبنان، فإنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط كجزء من إطار عمل شامل لحل”.

وأبدى مبارك استعداده لاستقبال مصر الفلسطينيين من لبنان؛ رغم إدراكه للمخاطر، التي تنطوي عليها مثل هذه الخطوة.

ويرفض لبنان، بكل أطيافه السياسية، فكرة توطين الفلسطينيين في أراضيه؛ حتى لا يكون بديلًا عن حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق قرار الأمم المتحدة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد رفضت بشدة أن تقر القمة العربية في بيروت في شهر آذار/مارس عام 2002 المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل؛ لأنها لم تتضمن حق الفلسطينيين في العودة.