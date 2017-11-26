دعوات لإلغاء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي حدادًا على ضحايا “هجوم الروضة”

ألقى حادث “مسجد الروضة” الواقع بمنطقة بئر عبد في محافظة شمال سيناء، الذي ذهب ضحيته 305 أشخاص ظلاله الحزينة على أجواء مهرجان القاهرة السينمائي، الذي بدأت فعالياته مساء الثلاثاء الماضي.

وغاب الجمهور المصري عن أغلب عروض الأفلام وبدت قاعات العرض خاوية، الأمر الذي دفع عددًا من النقاد والمشتغلين بصناعة السينما إلى المطالبة بإلغاء الحفل الختامي للمهرجان والاكتفاء بإعلان جوائز المسابقة الرسمية.

واعتبر المنتج هشام عبدالخالق في حديثه لـ”إرم نيوز” أن على “إدارة المهرجان التفكير بشكل جاد لإلغاء حفل الختام احترامًا لمشاعر أسر الضحايا والمصابين الذين كتب لهم الله النجاة، فليس عيبًا إلغاء حفل الختام، ولكن المؤلم أن ننسى أرواحًا بريئة فجأة وكأن شيئًا لم يكن”.

وفي السياق نفسه قال الناقد خالد محمود: “أنا مؤيد بشدة لفكرة إلغاء حفل الختام، والاكتفاء بإعلان الأسماء الفائزة في مسابقات المهرجان، لأن إقامة حفل في الختام يعني أن المهرجان في وادٍ، وما يحدث على أرض مصر في وادٍ آخر، لذا أطالب بإلغاء حفل الختام، ولأن الغناء وظهور الفنانات بإطلالات ساحرة من شأنه أن يؤذي مشاعر أسر مات أبناؤها”.

واستبعد نقيب السينمائيين المصريين مسعد فودة إقامة حفل الختام للمهرجان، “لأن نجوم الفن لن يحضروا احترامًا للذين رحلوا في الحادث الإرهابي”، مطالبًا بإقامة “حفل بسيط لتسليم الجوائز فقط”.

من جانبها اعتبرت الدكتورة ماجدة واصف، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي أن إلغاء الاحتفال صعب بسبب “وجود وفود أجنبية كما أن جدول المهرجان تم تحديده سابقًا و من العيب إلغاؤه”.

وقالت في حديثها لـ”إرم نيوز”: “سوف أبذل كل ما في وسعي حتى يخرج حفل الختام هادئًا ومناسبًا للجو الحزين الذي يسيطر على مصر حاليًا”.

وتابعت: “الفن لا ينفصل عن المشهد السياسي، ولذا يجب الإشارة إلى أن كل نجوم الوسط الفني يشعرون بالألم والوجع، ويحاولون تقديم أعمال فنية جادة تنتقد الممارسات الإرهابية و ترتقي بوعي المواطن، كيلا يقع فريسة سهلة للإرهاب”.