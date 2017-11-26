بابا الفاتيكان يعلق على هجوم مسجد “الروضة” في سيناء‎

بعث بابا الفاتيكان، فرانسيس، برقية تعزية إلى السلطات المصرية عبر فيها عن تنديده بالهجوم الإرهابي الذي استهدف الجمعة مسجدًا بسيناء.

وقالت إذاعة الفاتيكان، اليوم الأحد، إن البابا أشار في البرقية إلى “التضامن مع الشعب المصري في هذه المرحلة من الحداد الوطني”، معربًا عن “الألم الشديد إزاء سقوط عدد كبير من الضحايا”.

وتابع فرانسيس: “أوكل أنفس جميع الضحايا إلى رحمة الله وأسأل الرب أن يسكب بلسم عزائه وسلامه في قلوب عائلات القتلى ومن فقدوا أحباءهم في هذا الهجوم الإرهابي”.

وعبّر بابا الكاثوليك عن “التنديد الشديد بهذا العمل الوحشي الذي استهدف مدنيين أبرياء كانوا مجتمعين بدافع الصلاة”.

وأردف: “أتحد مع جميع الأشخاص ذوي الإرادة الحسنة الذين يطالبون بأن تتعلم القلوب التي قسّاها الحقد كيف تتخلى عن العنف، الذي يولّد آلاما كبيرة، وكيف تعانق درب السلام”.

وأسفر الهجوم على مسجد “الروضة” بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، الجمعة، عن مقتل 305 أشخاص، وإصابة 128 آخرين، وفق آخر حصيلة رسمية.