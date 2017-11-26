الأزهر يتجنب تكفير منفذي هجوم مسجد الروضة (فيديو)

رفض الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف تكفير الإرهابيين الذين نفذوا حادث تفجير مسجد الروضة في سيناء أثناء صلاة الجمعة الماضية، وكذلك أعضاء تنظيم داعش، واصفاً تكفيرهم بأنه يفتح باباً لا نهاية له-بحسب وصفه.

وقال وكيل الأزهر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامجه “حضرة المواطن” على فضائية الحدث اليوم مساء السبت، إن قضية التكفير قضية علمية امتنع عنها الأزهر لأنها تفتح أبواباً لا يمكن إغلاقها”، مكتفياً بوصف منفذي الحادث بأنهم “ليسوا من المسلمين”.

وأضاف وكيل الأزهر ” الأزهر لا يحكم على الأشخاص، والقواعد العلمية بالشريعة الإسلامية لا تمكن من ذلك، ومن ثم لا نطلق أحكاماً عامة على جماعات لا نعرفها ولا نعرف مكوناتها أو الذين يقومون بعمليات فيها، لكن نقول أنهم لا ينتمون لأي دين”.

وذكر وكيل الأزهر “نحكم على هؤلاء نتيجة فعلهم، ولا يمكن أن يقوم مسلم بقتل مسلم يصلي فى مسجد، وما حدث لايفعله مسلم ولا يهودي، بل يفعله كلاب مسعورة سقطت عن مدارك الإنسان والحيوان، بقتلهم المصلين أثناء الصلاة، خاصة أن الصلاة لا تسقط عن المسلم حتى أثناء القتال”.

واستكمل شومان قوله “هؤلاء إرهابيون مأجورون لتخريب مصر وإسقاط الدولة ولا يجب معهم أي خطاب ديني أو فكري وإنما يجب استئصالهم وتخليص العباد من شرورهم”.

وتسببت تصريحات وكيل الأزهر في حالة من الجدل بعد المشاهد الدامية وسقوط 305 ضحية من المصلين أثناء الصلاة، وإصابة 127 آخرين بعد تنفيذ العناصر الإرهابية للحادث.

وشن الإعلامي عمرو أديب ،أحد أبرز الإعلاميين في مصر هجوماً شرساً على الدكتور عباس شومان، لامتناعه عن تكفير الإرهابيين وتنظيم داعش الإرهابي بعد مداخلته مع سيد على في البرنامج موجهاً حديثه لعباس شومان قائلاً “لماذا لم يتم تكفير هؤلاء يا مولانا، حضرتك لا تعرف أن هؤلاء لديهم فكر ويستندون للقرآن والسنة والفقه ولديهم شيوخ يتبعونهم ملايين المسلمين؟!.

واستكمل أديب عبر برنامجه “كل يوم”، المذاع على فضائية “أون. إي” قائلاً ” حضرتك كيف ستعالج تلك الأفكار طالما لا تعرفها وهم لديهم فكر وشريعة يستندون إليها؟!”.