“صدى البلد” المصرية توقف المذيعة رشا مجدي بعد تعليقها على هجوم سيناء

قرر رجل الأعمال المصري ومالك ورئيس شبكة قنوات “صدى البلد”، محمد أبو العينين، وقف المذيعة في القناة، رشا مجدي، عن العمل بعد تعليقها على هجوم مسجد الروضة الإرهابي في سيناء أمس.

وجاء قرار أبو العينين بوقف المذيعة، خلال تغطية القناة للهجوم على الهواء مباشرة، حيث علّقت بالقول “الإرهابيون قتلوا أفرادًا من الجيش قلنا ماشي وقتلوا مسيحيين في الكنيسة قلنا ماشي، إنما يقتلوا مسلمين.. إزاي”.

تعليق الإعلامية مجدي، تسبب في موجة غضب عارمة، خاصة من النشطاء المسيحيين وأبناء الكنيسة، ما دفع مالك القناة أبو العينين إلى إصدار بيان أكد فيه أن “الشعب المصري جميعه يقف صفًا واحدًا خلف قواتنا المسلحة الباسلة وقوات الشرطة الأبطال وإننا إن شاء الله سننتصر في معركتنا ضد هؤلاء الجبناء”.

بدورها أكدت مصادر خاصة في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن “إدارة القناة خاطبت إدارة موقع “يوتيوب” لحذف مقطع الفيديو الذي أثار الجدل وهو ما تم بالفعل خلال الساعات الماضية”.

وقتل نحو 305 أشخاص بينهم 27 طفلًا وأصيب 128 شخصًا بعدما أطلق مسلحون النار وفجّروا عبوة ناسفة بمصلين أثناء صلاة الجمعة، داخل المسجد الكائن في منطقة بئر العبد شمال محافظة سيناء.