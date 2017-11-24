ترامب وماكرون يبحثان مع السيسي مواجهة الإرهاب عقب هجوم سيناء

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، في اتصالين هاتفين تلقاهما من نظيريه الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة مواجهة الإرهاب، عقب الهجوم الذي استهدف مسجدا في شمال سيناء.

وبلغت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، أثناء صلاة الجمعة، 235 قتيل، و109 مصابين، وفق التلفزيون الرسمي المصري.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، أكد ترامب للسيسي أن “قتل الأبرياء أثناء الصلاة يعد عملاً صادماً ويؤكد مرة أخرى أن الإرهابيين مجردين من القيم والأخلاق الإنسانية”، مؤكدا تضامن واشنطن مع مصر وضرورة دعمها في مواجهة الإرهاب.

من جانبه، أكد ماكرون، بحسب بيان ثان للرئاسة المصرية، تكاتف فرنسا الكامل وتضامنها مع القاهرة، لافتاً أن “حرص باريس على تكثيف التعاون مع مصر لمكافحة الإرهاب الذي أصبح يمثل تهديداً خطيراً لدول العالم أجمع”.

وأشار السيسي، خلال الاتصالين، إلى أن “الحادث الارهابي الذي استهدف الأبرياء اليوم (الجمعة) يؤكد مرة أخرى أهمية تعزيز وتكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب”.

وسبق أن تلقى الرئيس المصري اتصالات هاتفية منفصلة من نظيريه الفلسطيني محمود عباس، والعراقي فؤاد معصوم والعاهل الأردني عبد الله الثاني، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ورئيس وزراء لبنان سعد الحريري، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

ودارت الاتصالات التي كشفت تفاصيلها بيانات منفصلة صادرة عن الرئاسة المصرية في وقت سابق الجمعة، حول إدانة الهجوم الإرهابي والتأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب.