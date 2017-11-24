تأجيل فتح معبر رفح بعد هجوم سيناء

قالت السفارة الفلسطينية في القاهرة، مساء اليوم الجمعة، إن السلطات المصرية أبلغتها بإرجاء فتح معبر رفح البري نتيجة للظروف الأمنية التي تمر بها محافظة شمالي سيناء، بعد الهجوم الدامي الذي استهدف مسجد الروضة.

وكانت مصادر أمنية مصرية قالت لـ”إرم نيوز” في وقت سابق، إنه تقرر تأجيل فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بعد الهجوم الدموي على مسجد الروضة شمالي سيناء، اليوم الجمعة.

وأضافت المصادر، أن “المعبر كان من المقرر افتتاحه استثنائيًا، يوم غدٍ السبت، ولمدة 3 أيام، لكن بعد التفجير الإرهابي تم تأجيله إلى إشعار آخر”.

وأشارت إلى أنه “لم يتم تحديد موعد إعادة فتح المعبر، في حين تعقد القيادات الأمنية المصرية اجتماعات متواصلة لاتخاذ قرارات مناسبة بهذا الشأن”.

وقُتل 235 شخصًا وأصيب 109 آخرون، إثر هجوم دامٍ بالرصاص وعبوة ناسفة على مصلين بعد صلاة الجمعة، في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد في العريش شمالي محافظة سيناء.