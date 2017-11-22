مصر.. حبس 29 متهمًا بالتخابر والتجسس لصالح تركيا

أصدرت النيابة العامة في مصر قرارًا، اليوم الأربعاء، بحبس 29 متهمًا بـ”التخابر مع تركيا”، وهي أحدث الخلايا التي قالت السلطات المصرية، إنها اكتشفت أن عناصرها “يتجسسون على مصر لصالح تركيا، من خلال تمرير مكالمات، وأسرار عن الأمن القومي المصري”.

وأشار النائب العام في قرار حبس المتهمين لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، إلى أن عناصر الخلية متهمون بـ”التخابر مع دولة تركيا بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير مكالمات وغسل الأموال”.

وقال مصدر قضائي لـ”إرم نيوز”، إن من بين المتهمين قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، مثل جمال حشمت، وعمرو دراج وزير التعاون الدولي في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة إلى إعلاميين موالين لجماعة الإخوان، وآخرين لا يزالون في مصر.

وأشار المصدر، إلى أن التحريات الأولية “أثبتت تواصل العناصر الهاربة في تركيا مع آخرين في الداخل لنقل أسرار والتجسس على مصر بقصد الإضرار بالأمن القومي”، لافتًا إلى أن النيابة العامة “حصلت على تسجيل مكالمات بين عناصر الخلية تتضمن تحريضًا على العنف، ومحاولات قلب نظام الحكم، وتحويل أموال طائلة بالعملة الصعبة إلى العناصر الموجودة في مصر”.