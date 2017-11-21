50 مليون مصري يتهربون من دفع ثمن تذكرة القطار

قال وزير النقل المصري هشام عرفات، إن 50 مليون مصري يتهربون من دفع ثمن تذكرة الركوب والتنقل عبر القطارات سنويًا.

وأضاف عرفات خلال استضافته في برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح عبر فضائية “النهار” مساء الاثنين: أن “مراقبة خطوط السكة الحديد إلكترونيًا دون الاعتماد على العنصر البشري تحتاج إلى تكلفة كبيرة”.

وذكر الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح بعض المحطات والإشارات التي تعمل بمنظومة جديدة تمكن القطارات من الوقوف وعدم السير حال اكتشاف عدم صلاحية القضبان للسير عليها، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى خطة لتطوير وتحديث السكك الحديدية في كل قطاعاتها.

وأردف أن قطاع السكك الحديدية لم يشهد أي تطوير فعلي منذ عام 1950 باستثناء خط “أسيوط – أسوان”، وإنشاء خط بضائع “سفاجا – قنا – أبو طرطور” بطول 450 كيلو مترا ولم ينجح المشروع بعد إهماله أثناء ثورة يناير 2011 ، كما تمت سرقة القضبان مثل خط سكة حديد “بئر العبد” الذي تمت سرقته أيضًا.

يذكر أن عدد سكان مصر وفقًا لآخر إحصائية رسمية من قبل جهاز التعبئة العامة والإحصاء بلغ قرابة 104 ملايين نسمة، الأمر الذي يعني هروب نصف المصريين من دفع ثمن تذكرة القطارات خلال العام الواحد.