شاهد عيان إسرائيلي يكشف عن فيديو “سرّي” حول اغتيال السادات

زعم مسؤول حرس السفير الإسرائيلي في القاهرة إبّان حكم الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، أن هناك مقطع فيديو عن حادث اغتيال الأخير لم يُعرض حتى الآن.

وقال “موشيه غاي”، الذي كان حاضرًا أثناء الاستعراض العسكري السنوي لذكرى انتصار مصر في حرب أكتوبر، وهو الاحتفال الذي قُتل فيه السادات، إن “الفيلم يمكن أن يكشف لحظة الغفلة والتشتيت التي مرَّ بها أمن السادات، وسهّلت لقوة الاغتيال أن تنزل من السيارة فجأة لتنفذ الهجوم على منصة الاحتفال الرئاسي”.

وأضاف غاي، خلال حديث للإذاعة الإسرائيلية، نقله موقع المصدر الإسرائيلي، اليوم الأحد: “أثناء لحظة الاغتيال، عن طريق الصدفة تمامًا، ظهرت 6 طائرات ميراج فوق منصة الاستعراض العسكري فلفتت أنظار جميع الحاضرين”.

وتابع أنه”خلافًا لكل الحاضرين الآخرين الذين نظروا إلى الطائرة، فقد لاحظ هو وحارس آخر كان معه شاحنة توقفت على بعد حوالي 15 مترًا من منصة الاستعراض في موقع الحادث.. وفي البداية اعتقدت أن الحديث يجري عن شاحنة كانت عالقة، لكن بعد ذلك خرج منها ضابط لم يكن مسلّحًا، وركض على بعد بضعة أمتار باتجاه المنصة وألقى عليها متفجرات”.

وأضاف أنه “في تلك اللحظة أدركت أن الحادث أمني، ولم يكن جزءًا من أداء الألعاب النارية الخاصة بالاستعراض، لهذا استلقيت فورًا على السفير من أجل حمايته، وبعد هدوء تام، بدأ إطلاق النار، عندها أدركت أن إطلاق النار كان موجهًا ضد الرئيس المصري السادات وليس نحو السفير”.

وقال: “علمت أنه يحظر علي الردّ على إطلاق النار، لأن شخصًا ما قد يصورني ومن ثم يتهمون إسرائيل بالإضرار بالرئيس السادات، فضلًا عن ذلك، خشيت أن تصيبني رصاصة من رصاصات الحرّاس المصريين الذين كانوا حاضرين هناك”.

وأكد أن “الجيش المصري لديه مقطع فيديو يوثق الاغتيال الذي لم ينشر أبدًا، وقد حظي هو برؤيته في إحدى زياراته الرسمية إلى مصر التي قام بها كجزء من وظيفته”.